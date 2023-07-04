حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

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أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن موافقة مجلس الإدارة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (10) للسهم الواحد إلى عشرة (10) هللات للسهم الواحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع “تداول”، اليوم الثلاثاء، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 1.816 مليار سهم، من 18.16 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية.
وذكرت الشركة أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد قرارات الجمعية العمومية والمتضمنة انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02 يوليو 2023، وتنتهي في 01 يوليو 2026 لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
وسيرأس مجلس إدارة شركة وطني عبدالكريم محمد الراجحي، فيما سيتم تعيين مشعل عبدالكريم الراجحي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأيضا تعيين يوسف محمد الطريف (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة.