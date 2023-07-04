Icon

فيديو دهس أسرة مصرية يثير غضباً واسعاً Icon تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية Icon جمجوم للأدوية: استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين آخر بديلًا له Icon أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال Icon استقرار النفط وسط ترقب لتأثير تخفيضات الإنتاج الجديدة Icon بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية Icon الصين تتهم بريطانيا بإيواء فارين من العدالة Icon رصد القمر العملاق الأول لعام 2023 بسماء طريف Icon حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات Icon خدمة تويت ديك للحسابات الموثقة فقط على تويتر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير

حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
حديد وطني يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن موافقة مجلس الإدارة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (10) للسهم الواحد إلى عشرة (10) هللات للسهم الواحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

ارتفاع أسهم الشركة

وأوضحت الشركة في بيان على موقع “تداول”، اليوم الثلاثاء، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 1.816 مليار سهم، من 18.16 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية.

قد يهمّك أيضاً
اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج

الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج

وذكرت الشركة أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.

قرارات الجمعية العمومية

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد قرارات الجمعية العمومية والمتضمنة انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02 يوليو 2023، وتنتهي في 01 يوليو 2026 لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وسيرأس مجلس إدارة شركة وطني عبدالكريم محمد الراجحي، فيما سيتم تعيين مشعل عبدالكريم الراجحي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأيضا تعيين يوسف محمد الطريف (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد
آخر الاخبار

أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد

آخر الاخبار
اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية
العالم

اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق...

العالم
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية
حصاد اليوم

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو
وظائف

وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو

وظائف
سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد
العالم

سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم...

العالم
السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج منذ جائحة كورونا
السعودية اليوم

السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج...

السعودية اليوم
تفاصيل العرض السعودي لـ مودريتش
آخر الاخبار

تفاصيل العرض السعودي لـ مودريتش

آخر الاخبار
الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة...

السعودية اليوم