Icon

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش Icon وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي Icon الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير Icon ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية Icon حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير Icon جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 Icon مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن Icon توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس Icon وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران Icon 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقصد للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة

حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تزخر الباحة بمعالمها السياحية وأجوائها المعتدلة الساحرة الجاذبة للسياح من مختلف مناطق المملكة والخليج والمنطقة والعالم أجمع، ومن أجمل المقاصد السياحية في الباحة حديقة بهجة رغدان.

حديقة بهجة رغدان تحمل من اسمها نصيباً كبيراً فهي تحمل بين جوانبها البهجة والسرور لكل من يرتادها سواء كان كبيراً أو صغيراً.

قد يهمّك أيضاً
5 أطعمها مضرة بالقلب

5 أطعمها مضرة بالقلب

ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية

ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية

مواقع سياحية بارزة

ويمثل مشروع حديقة بهجة رغدان، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة, يسعى لاستغلال الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي الذي يقع بوسط غابة رغدان.

أجواء ساحرة

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن مشروع حديقة بهجة رغدان الذي تم افتتاحه خلال صيف هذا العام, يتميز بأن موقعه في قلب غابة رغدان، ويضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمنطقة, ويميز المشروع موقعه وإطلالته الجميلة على القطاع التهامي, مؤكدًا بأنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ وعدم القص والدفن.

مساحة الحديقة

وبين أن حديقة بهجة رغدان تقع على مساحة إجمالية تقدر 20 ألف متر مربع, وتتضمن ممشى رئيسيًا بطول 700 متر, ومسطحات خضراء بمساحة 18 ألف متر, وشلالًا بطول 30 مترًا, ونافورة تفاعلية, و 156 عمودًا ديكوريًا, وثلاث مناطق مخصصة لألعاب الأطفال, و 3 مواقع لزونات التصوير, وجسر مشاة ديكوري بطول 25 مترًا, كما تحتوي على عدد من المواقع الاستثمارية المتضمنة عددًا من المقاهي العالمية والفود تركات.

وأكد الدكتور السواط أن أمانة المنطقة تسعى من خلال هذا المشروع لتحسين جودة الحياة وتطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمنطقة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوارها على مدار العام.

  

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم