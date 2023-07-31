حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير

تزخر الباحة بمعالمها السياحية وأجوائها المعتدلة الساحرة الجاذبة للسياح من مختلف مناطق المملكة والخليج والمنطقة والعالم أجمع، ومن أجمل المقاصد السياحية في الباحة حديقة بهجة رغدان.

حديقة بهجة رغدان تحمل من اسمها نصيباً كبيراً فهي تحمل بين جوانبها البهجة والسرور لكل من يرتادها سواء كان كبيراً أو صغيراً.

مواقع سياحية بارزة

ويمثل مشروع حديقة بهجة رغدان، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة, يسعى لاستغلال الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي الذي يقع بوسط غابة رغدان.

أجواء ساحرة

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن مشروع حديقة بهجة رغدان الذي تم افتتاحه خلال صيف هذا العام, يتميز بأن موقعه في قلب غابة رغدان، ويضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمنطقة, ويميز المشروع موقعه وإطلالته الجميلة على القطاع التهامي, مؤكدًا بأنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ وعدم القص والدفن.

مساحة الحديقة

وبين أن حديقة بهجة رغدان تقع على مساحة إجمالية تقدر 20 ألف متر مربع, وتتضمن ممشى رئيسيًا بطول 700 متر, ومسطحات خضراء بمساحة 18 ألف متر, وشلالًا بطول 30 مترًا, ونافورة تفاعلية, و 156 عمودًا ديكوريًا, وثلاث مناطق مخصصة لألعاب الأطفال, و 3 مواقع لزونات التصوير, وجسر مشاة ديكوري بطول 25 مترًا, كما تحتوي على عدد من المواقع الاستثمارية المتضمنة عددًا من المقاهي العالمية والفود تركات.

وأكد الدكتور السواط أن أمانة المنطقة تسعى من خلال هذا المشروع لتحسين جودة الحياة وتطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمنطقة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوارها على مدار العام.