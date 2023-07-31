حرارة الأحساء تلامس الـ 50 والرياض عند 48

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون البرتقالي من موجة حارة على الشرقية والرياض يصاحبها ارتفاع في درجات الحارة تلامس الـ 50 في الشرقية وتقترب من 48 في الرياض، وسط توقعات بأن تستمر الموجة الحارة حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر على الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، ويصاحبها ارتفاعًا في درجات الحرارة من 49 إلى 50 مئوية.

ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات، ويصاحبها ارتفاعًا في درجات الحرارة من 47 إلى 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.