حرب كلامية بين إيلون ماسك ومارك بعد إطلاق ثريدز تشكيل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج الهلال يمطر شباك لاندسكرون بسداسية دافيد دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن تغريم مزارع كندي 61 ألف دولار بسبب إيموجي واتساب مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا حدثان رئيسيان شكلا نقطة تحول في العلاقات السعودية الصينية خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية
يبدو أن الحرب الكلامية بين مالك تويتر إيلون ماسك، وصاحب شركة “ميتا” لم تنته بعد أن شغل تطبيق “ثريدز” الجديد التابع لشركة ميتا، العالم، مهددًا عرش “تويتر”.
وخرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك “العصفور الأزرق”، عن صمته معبرًا عن رأيه في المنصة الجديدة بمواقع التواصل.
ورد عبر حسابه في “تويتر”، اليوم السبت، على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر فقال “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرًا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق”.
وطُلب من مارك زوكربرغ باسم الصداقة الحميمة، أن يقول شيئًا إيجابيًا عن منافسه التكنولوجي. وبعد ست ثوانٍ من الصمت، قال مؤسس فيسبوك إن أفضل ما قام به ماسك كان “تبسيط” عمل تويتر من خلال تسريح أكثر من 80 في المائة من موظفي الشركة منذ توليه العام الماضي، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأوضح مالك التطبيق الجديد “ثريدز” زوكربرغ، في حديثه إلى الإعلام، الأسباب التي جعلته يعتقد أن تويتر كان فاشلاً، وقال: “أشعر أن تويتر لم يرق إلى مستوى ما كنت أعتقد أنه ينبغي أن تكون إمكاناته الكاملة”. وأضاف “اعتقدت دائمًا أن تويتر يجب أن يستخدمه مليار شخص، الفكرة المقترنة بالتنفيذ الجيد يجب أن تصل إلى هناك”.
ويخطط زوكربرغ الآن للوصول إلى مليار مستخدم بعد إطلاق تطبيقه “ثريدز” المنافس لتويتر، والذي انضم إليه أكثر من 30 مليون شخص في اليوم الأول فقط من إطلاقه، وذلك باستخدام قاعدة مستخدمي إنستغرام الواسعة لتحقيق النمو غير المسبوق.
وقال كايل وونغ، خبير التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرئيس مسؤول الاستراتيجية في شركة أمبليفاي للصحيفة “لدى ميتا مليارات من المستخدمين النشطين لتسويق التطبيق الجديد لهم، مما يسهل عليهم زيادة المستخدمين مقارنة بمنصة أخرى قد تحتاج إلى اكتساب مستخدمين جدد”، بحسب “الجارديان”.
وجاء توقيت إطلاق “ثريدز” مواتيًا تماما لزوكربرغ، ففي نهاية الأسبوع الماضي، أجبرت المشكلات الفنية ماسك على وضع حد أقصى لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين تحميلها، مما أدى إلى موجة من الاهتمام بالمنافسين الذين لا يفرضون رسومًا على المستخدمين للتصفح أو المشاهدة.
وقال درو بينفي، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات وسائل التواصل الاجتماعي “باتنهول” للصحيفة، “يبدو أن ثريدز سيقضي على تويتر، وتأتي إطلاقه في أسوأ وقت ممكن لماسك”.
وأضاف “تويتر أصبح غير موثوق به ومكلفًا وغير آمن أكثر من أي وقت مضى”، بحسب “الجارديان”.