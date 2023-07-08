حرب كلامية بين إيلون ماسك ومارك بعد إطلاق ثريدز

يبدو أن الحرب الكلامية بين مالك تويتر إيلون ماسك، وصاحب شركة “ميتا” لم تنته بعد أن شغل تطبيق “ثريدز” الجديد التابع لشركة ميتا، العالم، مهددًا عرش “تويتر”.

حرب كلامية بين ماسك وزوكربرغ

وخرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك “العصفور الأزرق”، عن صمته معبرًا عن رأيه في المنصة الجديدة بمواقع التواصل.

ورد عبر حسابه في “تويتر”، اليوم السبت، على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر فقال “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرًا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق”.

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