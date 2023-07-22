حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 280 كجم قات مخدر

إحباط تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان خلال أسبوع.. ضبط 13931 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الشباب يسعى لضم نجم إنتر ميلان حقيقة اقتراب ساديو ماني من دوري روشن تضرر مركبة وإصابة شخصين إثر وميض لحظي بالأحساء أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.