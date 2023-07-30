Icon

تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول Icon جماهير برشلونة تُشيد بتألق فيرمين لوبيز Icon لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا Icon تكلفة وخسائر العالم في يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق Icon ميشايل يُحرز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد Icon طقس أغسطس في السعودية: درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى Icon تونسي ينقذ 17 فرنسيًا من حريق بمبنى سكني Icon 28 مليار دولار قيمة استثمارات الخليج في باكستان Icon إنذار أصفر لمنطقة مكة المكرمة: رياح شديدة حتى الـ2 صباحًا Icon 6 مؤشرات للاتجار بالأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر أرقام 911 و999

حرس الحدود: لا تترددوا في الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
حرس الحدود: لا تترددوا في الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حث حرس الحدود المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

طرق الإبلاغ

وقال حرس الحدود في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “الاتجار بالأشخاص جريمة لا تتردد في الإبلاغ عنها، وذلك عن طريق رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 في جميع مناطق السعودية، وتطبيق كلنا آمن.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أمثلة للاتجار بالأشخاص

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:

1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم