حرس الحدود: لا تترددوا في الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص

حث حرس الحدود المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

طرق الإبلاغ

وقال حرس الحدود في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “الاتجار بالأشخاص جريمة لا تتردد في الإبلاغ عنها، وذلك عن طريق رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 في جميع مناطق السعودية، وتطبيق كلنا آمن.

أمثلة للاتجار بالأشخاص

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:

1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.

2- تشغيل العامل سخرة.

3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.

4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.

5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.

6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.

7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

8- حجز جواز السفر.

9- الإكراه والتهديد.

10- استغلال العامل للتسول.

11- سوء المعاملة.

12- الاحتيال على العامل.

13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.