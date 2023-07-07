حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة

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تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم عبر ميناء جدة الإسلامي بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وتقديم التسهيلات والخدمات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءاتهم بكل سرعة ويسر.
وتأتي هذه الجهود ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود – لتوفير الخدمات للحجاج كافة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بأمن وسلام.