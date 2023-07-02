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ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية

حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ صباحاً
حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين
المواطن - واس

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تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها عبر المنافذ البرية والبحرية من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وتقديم التسهيلات والخدمات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءاتهم بكل سرعة ويسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لـ حرس الحدود؛ لتوفير الخدمات للحجاج كافة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بأمن وسلام.

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