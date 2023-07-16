حريق بفندق عمره 200 عام ببريطانيا

شب حريق بفندق عمره 200 عام، على الواجهة البحرية في برايتون جنوب شرقي بريطانيا.

15 سيارة إطفاء

ويكافح رجال الإطفاء في بريطانيا لإخماد الحريق، حيث تم إرسال 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث في فندق رويال ألبيون، وسط رياح شديدة صعبت على فرق الإطفاء العملية، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية.

وأفادت خدمة الإطفاء، بأنها “تقلص العمليات”، ولا تزال بعض أجهزة العمليات في مكان الحادث في بريطانيا ، صباح اليوم الأحد.

مشاهد حزينة للغاية

وتابعت رئيسة مجلس المدينة بيلا سانكي: “هذه مشاهد حزينة للغاية في مدينتنا، بالنيابة عن مجلس المدينة أود أن أتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ لإخماد الحريق في فندق رويال ألبيون التاريخي في قلب مدينتنا”.

والفندق المصمم من 219 غرفة، تم إدراج جزء منه في قائمة التراث الإنجليزي.