حريق بمستشفى هندي وإجلاء عشرات المرضى

أكد مسؤولون أن حريقًا اندلع في قبو مبنى مستشفى مكون من 10 طوابق في مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات الهندية اليوم الأحد.

حريق في الهند

وتسبب الحريق في تصاعد دخان كثيف في المبنى، مما أدى إلى إجلاء 106 مرضى كإجراء احترازي، بحسب مسؤولين.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا في الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 04.30 صباحًا في مستشفى راجستان الواقع في منطقة ساهيبوج بالمدينة، وفقًا لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.

وقال مسؤول إطفاء إن سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة في قبو المنشأة لحقت بها بعض الأضرار.