حريق بمصفاة الزور في الكويت

أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” ، عبدالله فهاد العجمي أن الشركة أخمدت حريقاً اندلع مساء أمس الاثنين، في مصفاة الزور النفطية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

مصفاة الزور تعود للعمل

وأوضح العجمي أن المصفاة عادت الآن للعمل بشكل طبيعي سواء في الإنتاج أو عمليات التصدير، وفقا لـ”رويترز”.

وكانت الشركة الكويتية “كيبيك” قد أعلنت أنه تم السيطرة على حريق بالوحدة رقم 12 بمصفاة الزور، دون حدوث إصابات، أو أي تأثير على خطط الإنتاج والتصدير.