إنشاء محطات كهربائية في الرياض وجدة بـ نصف مليار ريال حريق بمصفاة الزور في الكويت 60 كادرًا لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022
أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” ، عبدالله فهاد العجمي أن الشركة أخمدت حريقاً اندلع مساء أمس الاثنين، في مصفاة الزور النفطية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأوضح العجمي أن المصفاة عادت الآن للعمل بشكل طبيعي سواء في الإنتاج أو عمليات التصدير، وفقا لـ”رويترز”.
وكانت الشركة الكويتية “كيبيك” قد أعلنت أنه تم السيطرة على حريق بالوحدة رقم 12 بمصفاة الزور، دون حدوث إصابات، أو أي تأثير على خطط الإنتاج والتصدير.