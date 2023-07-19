حريق في غابات تونس والدفاع المدني يحاول السيطرة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لحريق شب بغابات ملولة من معتمدية طبرقة في تونس، حيث تواصلت جهود الحماية المدنية والغابات من أجل السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية: إن قاعة العمليات الجهوية تلقت نبأ عن بداية حريق بغابة بملولة التابعة لمعتمدية طبرقة في تونس، وعلى الفور تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنتين تابعتين للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره واقترابه من التجمعات السكنية.

ولفتت إلى أن السلطات تدخلت رغم صعوبة التضاريس التي جعلت الوصول إلى مكان الحريق صعبًا، ومع ذلك تتواصل الجهود لإخماده والحد من الخسائر في الغابات.