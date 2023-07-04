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الدفاع المدني تمكن من إخماده دون إصابات

حريق يلتهم محلًّا تجاريًّا في تبوك

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
حريق يلتهم محلًّا تجاريًّا في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بسبب تماس كهربائي.

حريق في تبوك

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني تبوك أخمد حريقًا في محل تجاري، بسبب تماس كهربائي، ولا إصابات”.

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السيطرة على الحريق

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني، في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.

 

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