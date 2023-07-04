حريق يلتهم محلًّا تجاريًّا في تبوك

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بسبب تماس كهربائي.

حريق في تبوك

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني تبوك أخمد حريقًا في محل تجاري، بسبب تماس كهربائي، ولا إصابات”.

السيطرة على الحريق

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني، في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.