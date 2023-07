حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان

اندلع حريق ضخم في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط اليونان، وسماع دوي انفجارات في أعقابه، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية يونانية، اليوم الخميس.

وذكرت محطة “إي آر تي” اليونانية، أن حريقًا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.

