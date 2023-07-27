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تم نقل عدد من طائرات "إف-16" من قاعدة قريبة من الانفجار

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق ضخم في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط اليونان، وسماع دوي انفجارات في أعقابه، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية يونانية، اليوم الخميس.

مستودع ذخيرة

وذكرت محطة “إي آر تي” اليونانية، أن حريقًا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.

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وأردفت المحطة أنه لأسباب احترازية، يتم نقل عدد من طائرات “إف-16” من قاعدة “نيا أنخيالوس” الجوية إلى قاعدة جوية أخرى.

ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.

وقالت صحيفة “توفيما” المحلية: إنه “تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة”.

اندلاع الحرائق

وبحسب الإعلام المحلي، فقد تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة في اليونان.

وفي المجموع، وفقًا للمركز الوطني للطوارئ ووزارة الصحة في منطقة بحر إيجة، تم إدخال 9 أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة.

وتستمر عمليات إخماد الحريق في رودس، مع التركيز على ثلاث جبهات نشطة.

تحذير الحماية المدنية

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لامتداد حرائق الغابات ليشمل نصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

ووفقًا للحماية المدنية، فقد تستمر موجات الحرارة التي تشهدها منطقة جنوبي أوروبا والكثير من مناطق العالم، حتى أغسطس.

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