حريق يلتهم مطعماً في الدمام بسبب وميض لحظي

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باشرت فرق الدفاع المدني، بالدمام، اليوم السبت، إخماد حريق في مطعم بسبب وميض لحظي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحريق تسبب في أضرار مادية وإصابة شخص، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.