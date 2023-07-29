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تسبب في أضرار مادية وإصابة شخص

حريق يلتهم مطعماً في الدمام بسبب وميض لحظي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
حريق يلتهم مطعماً في الدمام بسبب وميض لحظي
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني، بالدمام، اليوم السبت، إخماد حريق في مطعم بسبب وميض لحظي.

حريق في الدمام

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحريق تسبب في أضرار مادية وإصابة شخص، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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