حريق يلتهم مطعماً في الرياض بسبب وميض لحظي

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، إخماد حريق بأحد المطاعم بسبب وميض لحظي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقاً في مطعم بسبب وميض لحظي، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.