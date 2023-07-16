حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، حريقاً اندلع في ورشة نجارة دون وقوع أي إصابات.

حريق بورشة نجارة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.