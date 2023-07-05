واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض متهم يفجر 3 قنابل يدوية داخل محكمة أوكرانية قبل انتحاره أنخل دي ماريا يعود إلى بنفيكا بعد غياب 13 عامًا أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية جماهير الهلال تطلب رحيل جانج هيون سو حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
حث برنامج حساب المواطن المستفيدين إلى ضرورة الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، حيث قال السائل: لدي شقة وأريد تأجيرها، هل ذلك يؤثر على حساب المواطن؟
بدوره رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على السائل قائلًا: في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.
وأضاف: لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.
على صعيد آخر، أعلن برنامج حساب المواطن، استمرار الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار أحد المستفيدين بشأن ذلك.
وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.
وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه لم يتبقَّ سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.
ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.
ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.
ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.