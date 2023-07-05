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استمرار الدعم الإضافي حتى دفعة يوليو الجاري

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
المواطن - فريق التحرير

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حث برنامج حساب المواطن المستفيدين إلى ضرورة الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، حيث قال السائل: لدي شقة وأريد تأجيرها، هل ذلك يؤثر على حساب المواطن؟

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أهمية الإفصاح

بدوره رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على السائل قائلًا: في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

وأضاف: لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.

استمرار الدعم الإضافي

على صعيد آخر، أعلن برنامج حساب المواطن، استمرار الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.

دعم حساب المواطن الإضافي

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار أحد المستفيدين بشأن ذلك.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

موعد صرف الدفعة الـ 68

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه لم يتبقَّ سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.

شروط حساب المواطن

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

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