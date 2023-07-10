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شملت 11.2 مليون مستفيد وتابع

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالاً.

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عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد؛ مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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