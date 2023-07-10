أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو مروجو المخدرات في عسير وجازان بقبضة الأمن ثريدز يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط ضبط 75 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي القتل حدًا لمواطن قتل زوجته خنقًا حتى الموت بلغات مختلفة.. نشر الهداية تستهدف قاصدات المسجد النبوي الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة للسعودية اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة ضمن منصة قوى توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالاً.
وأوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد؛ مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.