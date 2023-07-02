حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو

تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات المواطنين حول موعد صرف آخر دفعة للدعم الإضافي بالبرنامج.

وأوضح خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.

وأكدت أنه سوف يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية.

الدفعة القادمة

يأتي ذلك في وقت يترقب ملايين المستفيدين موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن بعد عيد الأضحى المبارك لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج وصدرت لهم نتائج الأهلية واكتملت طلباتهم.

وبحسب الجدولة الزمنية المعتمدة من البرنامج يتم نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن في موعدها المحدد وهو اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل، حيث تم إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم يوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، حيث تم تأجيل موعد حساب المواطن لمدة يوم واحد بسبب تصادف يوم الإيداع مع عطلة نهاية الأسبوع.