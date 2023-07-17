Icon

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين Icon ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة Icon طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا Icon الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى يوليو

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى يوليو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو، تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم.

الدعم مستمر ليوليو

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: هل الدعم الإضافي مستمر أم لا؟ وكيف أعرف إذا كنت مستفيدًا من الدعم الإضافي أم لا.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة

جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة

معارك عنيفة بالسودان وإيساف توقف عملية انتشار قواتها

معارك عنيفة بالسودان وإيساف توقف عملية انتشار قواتها

بدوره، رد برنامج حساب المواطن على السائل، قائلًا: تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023.

تمديد الدعم

وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق