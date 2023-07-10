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بعد إيداع 3.7 مليارات ريال

حساب المواطن: مبلغ الدفعة 68 شاملًا الدعم الإضافي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
حساب المواطن: مبلغ الدفعة 68 شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، أن مبلغ الدعم للدفعة 68 كان شاملًا الدعم الإضافي.

مبلغ الدعم الإضافي

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها على موقع “تويتر” على استفسار بخصوص ذلك.

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وقالت الخدمة إن “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملًا مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتدادللدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022”.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (هنا).

دعم حساب المواطن لشهر يوليو

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 3.7 مليارات ريال، مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما أودعه البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مؤكداً أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

وبيّن الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 76%، فيما بلغ عدد التابعين 8.3 ملايين، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد وذلك بنسبة 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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