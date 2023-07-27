الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445 مدرب الشباب: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات خطوة تُقرب فابينيو من الاتحاد إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية الأسهم السعودية تغلق منخفضة البرلمان العربي يعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026
أعاد برنامج حساب المواطن التذكير برابط التسجيل والخطوات للاستفادة من دعم البرنامج، وذلك ردًا على استفسارات
احد المواطنين حول كيفية التسجيل والتقديم بالبرنامج
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط https://eservices.ca.gov.sa/login عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب).
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم تنفيذًا للتوجيه الكريم مستمر حتى دفعة شهر يوليو 2023.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.