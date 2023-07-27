حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير برابط التسجيل والخطوات للاستفادة من دعم البرنامج، وذلك ردًا على استفسارات

احد المواطنين حول كيفية التسجيل والتقديم بالبرنامج

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط https://eservices.ca.gov.sa/login عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب).

دعم يوليو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

الدعم الإضافي

كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم تنفيذًا للتوجيه الكريم مستمر حتى دفعة شهر يوليو 2023.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.