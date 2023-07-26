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حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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يعتبر الدعم الإضافي الشغل الشاغل لمستفيدي حساب المواطن هذه الفترة خاصة مع انتهاء المهلة التي تقرر فيها صرف الدعم الإضافي بحلول دفعة يوليو 2023.

وكشف برنامج حساب المواطن، عن موقف الدعم الإضافي في دفعة شهر أغسطس المقبل، جاء ذلك خلال ردّ خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج “حساب المواطن” على استفسار أحد المستفيدين بشأن تمديد الدعم الإضافي.

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وقالت خدمة المستفيدين “تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.

دعم يوليو

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد وجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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