حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب

كشف برنامج حساب المواطن، مصير الدعم حيال وفاة الأب، مؤكدًا أنه سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية.

الدعم في حال وفاة الأب

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها على موقع “تويتر” على استفسار بخصوص ذلك.

وأضافت أنه يمكن للأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة).

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

موعد صرف دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن حدد موعد صرف الدفعة 68 من الدعم مستحقات دفعة شهر يوليو الجاري، ليتم صرفه غدًا الاثنين.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.