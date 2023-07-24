حساب المواطن: يلزم حذف المستند المنتهي حتى لا يؤثر على الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال انتهاء المستند المرفق يلزم حذفه؛ حتى لا يؤثر على الأهلية واستحقاقية الدعم في البرنامج.

المستند المنتهي

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، حيث قال أحمد تركي: عقد الإيجار قرب ينتهي هل يؤثر على الدفعات القادمة؟

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على السائل، قائلًا: في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء يجب التوجه للبوابة الإلكترونية واختيار نوع المرفق- عقد إيجار موحد- ثم الضغط على أيقونة- حفظ- وسيتم التحقق من عقد الإيجار عبر منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه؛ حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.