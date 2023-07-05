عبد العزيز بن سلمان يصل إلى مقر منتدى أوبك الدولي في فيينا السيف غاليري توزع 10 هللات مقابل كل سهم حساب المواطن: 5 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 68 تطبيق منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام بـ 4 ألوان شركة تيك توك الأم تخطط للعمل في نشر الكتب لحياة صحية.. نصيحة طبية لمن تجاوزوا سن الـ 60 الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية معارضون في الغربة أسرى أحلام وأوهام وأطماع بقيمة 5.8 مليون ريال.. تام التنموية توقع عقداً مع مؤسسة “مسك” الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.
وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر” :”إنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.
ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.
ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.
ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.
5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/Xp2lgZaDOX
— حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2023