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حساب المواطن: 5 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 68

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
حساب المواطن: 5 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 68
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المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.

موعد صرف الدفعة الـ 68

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر” :”إنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.

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شروط حساب المواطن 1444

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

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