حسين الشحات يعتذر بعد واقعة صفع لاعب بيراميدز

أصدر اللاعب المصري حسين الشحات لاعب الأهلي المصري بيانًا اعتذر فيه من جماهير الكرة المصرية والأهلي، وذلك بعد واقعة صفعه وسبه للاعب المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز بعد نهاية مباراة الفريقين أمس في الدوري المصري.

تعليق حسين الشحات

وقال الشحات عبر حسابه في موقع FaceBook : “بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير”.

وواصل حسين الشحات : “لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعآ بشرف.. ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعًا عن ردة فعلي السيئة”.

وأضاف: ” “وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري.. إنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤوكم مني مرة أخرى”.

وتابع: “اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت ” .

أول قرار من محمد الشيبي

وكان محمد الشيبي، قرر مقاضاة حسين الشحات، وهو الأمر الذي أعلن بيراميدز من خلاله دعمه للاعب للحصول على حقه بالطرق القانونية والمشروعة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لمباراتين وتغريمه مبلغًا ماليًّا وصل إلى 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي طبقًا للائحة العقوبات.