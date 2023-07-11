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يعاني من عدم الراحة لعدة أيام

حشرات وديدان تنمو داخل عين طفل تركي

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
حشرات وديدان تنمو داخل عين طفل تركي
المواطن - فريق التحرير

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نُقل صبي يبلغ من العمر 10 أعوام، إلى المستشفى يشكو من آلام في العين، وقد شعر الأطباء بالرعب بعد أن اكتشفوا نمو اليرقات في وجهه، وعين الطفل.

تفاصيل الحادثة

وكان الطفل التركي، يعاني من عدم الراحة لعدة أيام عندما نقله، والديه إلى عيادة العيون التابعة للمستشفى لإجراء فحص.

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ووقفًا لمجلة نيوزويك، وبفحص عين الطفل عثر المسعفون في البداية على ثماني يرقات ذبابة حية تحت العين اليسرى للصبي تليها ثلاث يرقات أخرى في اليوم التالي، وأزالوا الحشرات على الفور.

وذكر الدكتور “خليل إبراهيم أتيش أوغلو” أخصائي طب العيون لوسائل إعلام محلية: “في فحصنا، لاحظنا أن الديدان تتحرك تحت جفن المريض، وقمنا بتنظيفها بالفحص المجهري”.

ويعتقد موظفو المستشفى أن اليرقات جاءت لتعيش في وجه الطفل بعد أن طارت ذبابة بالغة في عينه قبل يومين، وتم إعطاؤه قطرات من المضادات الحيوية وخرج من المستشفى، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف يرقات ذبابة في عين الشخص.

داء عضال العيون

وتحمل لحالة اسم داء عضال العيون، الذي وصفته المكتبة الوطنية للطب بأنه مرض يحدث عندما تجد يرقات أنواع مختلفة من الذباب طريقها إلى مقل العيون البشرية أو عليها.

يحدث هذا بشكل أكثر شيوعًا عندما تطير ذبابة بالغة تحمل يرقات في العين، على الرغم من أن العين يمكن أن تصاب أيضًا من خلال ملامسة الأيدي الملوثة.

المرض الشنيع هو الأكثر شيوعًا لمن يعملون مع حيوانات المزرعة أو يعيشون بالقرب من الأنهار أو المزارع، أو في المناطق الريفية.

بمجرد دخول اليرقات إلى العين، يمكنها بعد ذلك الإمساك بها باستخدام خطافات مصغرة موجودة على أجسامها.

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