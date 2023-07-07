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بعد وفاة 12 شخصًا بينهم 8 أطفال

حصيلة ضحايا أمطار باكستان ترتفع لـ 55 قتيلًا

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
حصيلة ضحايا أمطار باكستان ترتفع لـ 55 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

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قالت السلطات الباكستانية: إن حصيلة ضحايا أسبوعين من الأمطار الموسمية ارتفعت إلى 55 قتيلًا على الأقل يوم أمس الخميس، بعد وفاة 12 شخصًا بينهم 8 أطفال في حوادث مرتبطة بالطقس في باكستان ووسط مخاوف من حدوث فيضانات.

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أمطار قياسية

وكانت مدينة لاهور شرقي باكستان قد شهدت أمطارًا قياسية يوم الأربعاء؛ ما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وتعطيل الحياة العامة.

وذكر مسؤولون، أن 19 شخصًا لقوا حتفهم في لاهور منذ الأربعاء جراء انهيار أسطح مبان وصعقا بالكهرباء. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الباكستانية من هطول مزيد من الأمطار على المدينة.

وأردف المسؤولون أن ثمانية أطفال على الأقل لقوا حتفهم بعد وقوع انهيار أرضي في منطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

ويعمل رجال الإنقاذ على إزالة أكوام هائلة من الطين خشية وجود أطفال مفقودين تحتها.

وفاضت الأنهار في مقاطعات البنجاب وجيلوم وتشيناب؛ ما دفع وكالة إدارة الكوارث إلى إعلان حالة تأهب قصوى.

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