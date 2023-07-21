حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان

أكد مسؤولون باكستانيون اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدار شهر في باكستان تخطت 100 قتيل، وحذر المسؤولون من طقس قاس سيواصل اجتياح البلاد.

نصف الوفيات

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية، بأن ما يربو على نصف الوفيات منذ بدء موسم الرياح الموسمية السنوي وقعت في ولاية البنجاب وسط البلاد.

وتابعت الهيئة في أحدث تحديث يومي لها أن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أصيب 180 شخصًا على الأقل إثر الحوادث التي تسببت بها الأمطار أو الفيضانات، بينما لحق الدمار بما يربو على 150 منزلاً.

13 عاملا

ووقع أكبر حادث في العاصمة إسلام أباد الأسبوع الجاري عندما لقي 13 عاملا حتفهم إثر سقوط حائط ممر سفلي على طريق سريع كان قيد الإنشاء على مخيمهم.

ولفت ساردار سارفراض كبير مسؤولي الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار على باكستان الأسبوع الجاري فضلا عن أمطار غزيرة متفرقة.

ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم إثر الفيضانات الكارثية وتفشي الأمراض الذي تبعها في باكستان العام الماضي عندما انغمر ثلث مناطق البلاد بمياه السيول، مما أضر بـ 33 مليون نسمة.