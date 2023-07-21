Icon

جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس Icon منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي Icon شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر Icon تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان Icon إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ Icon 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية Icon إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة Icon حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان Icon إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر Icon الأهلي يودع عمر السومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نصفهم في ولاية البنجاب

حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مسؤولون باكستانيون اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدار شهر في باكستان تخطت 100 قتيل، وحذر المسؤولون من طقس قاس سيواصل اجتياح البلاد.

نصف الوفيات

ثلث باكستان تحت الماء بسبب الفيضانات المدمرة

قد يهمّك أيضاً
%2.7 معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يونيو

%2.7 معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يونيو

إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة

إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية، بأن ما يربو على نصف الوفيات منذ بدء موسم الرياح الموسمية السنوي وقعت في ولاية البنجاب وسط البلاد.

وتابعت الهيئة في أحدث تحديث يومي لها أن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أصيب 180 شخصًا على الأقل إثر الحوادث التي تسببت بها الأمطار أو الفيضانات، بينما لحق الدمار بما يربو على 150 منزلاً.

فيضانات باكستان.. 12 عامًا من المعاناة المستمرة

13 عاملا

ووقع أكبر حادث في العاصمة إسلام أباد الأسبوع الجاري عندما لقي 13 عاملا حتفهم إثر سقوط حائط ممر سفلي على طريق سريع كان قيد الإنشاء على مخيمهم.

ولفت ساردار سارفراض كبير مسؤولي الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار على باكستان الأسبوع الجاري فضلا عن أمطار غزيرة متفرقة.

ولقي أكثر من 2000 شخص حتفهم إثر الفيضانات الكارثية وتفشي الأمراض الذي تبعها في باكستان العام الماضي عندما انغمر ثلث مناطق البلاد بمياه السيول، مما أضر بـ 33 مليون نسمة.

فيضانات باكستان.. 12 عامًا من المعاناة المستمرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم