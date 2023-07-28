حصيلة مروعة للصراع في السودان باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة فيصل بن فرحان لنظيره السويدي: نرفض محاولات المساس بالقرآن الكريم الهلال يفكر في التخلي عن جانج هيون سو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس بوتين: وقعنا اتفاقيات عسكرية مع أكثر من 40 دولة إفريقية 1413 مصنعًا غذائيًّا بالسعودية معركة في أمريكا بسبب كيس أرز انطلاق الخدمات التحتية لجميع أحياء عزيزية الخبر معلومات عن ماتياس يايسله مدرب الأهلي الجديد
كشفت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في السودان دعت، اليوم الجمعة، الجيش وقوات “الدعم السريع” إلى وقف القتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وذكر السفارة في بيان، أن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية “مروعة”، ووصفت التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين، بأنها “مفزعة”.
وطالبت السفارة الأمريكية الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بـ”ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.