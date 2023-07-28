حصيلة مروعة للصراع في السودان

كشفت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في السودان دعت، اليوم الجمعة، الجيش وقوات “الدعم السريع” إلى وقف القتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية

وذكر السفارة في بيان، أن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية “مروعة”، ووصفت التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين، بأنها “مفزعة”.

وطالبت السفارة الأمريكية الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بـ”ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.