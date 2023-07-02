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لمكافحة الاضطرابات وأعمال الشغب

حظر تجوال بـ 10 بلديات في فرنسا واجتماع لـ ماكرون

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
حظر تجوال بـ 10 بلديات في فرنسا واجتماع لـ ماكرون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن سلطات 10 بلديات في شمال فرنسا أعلنت حظر التجوال الليلي لمكافحة الاضطرابات وأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد.

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وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعًا لخلية الأزمة في الإليزيه لتقييم الوضع الأمني في البلاد

من المعروف أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تم نشر 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي في فرنسا تحسبًا لأعمال الشغب الليلة

وتخطت خسائر التجار في مرسيليا عتبة الـ 100 مليون يورو بسبب أعمال العنف والشغب الأخيرة

فيما ذكر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إريك زمور، أن الاضطرابات التي تحدث في فرنسا يمكن اعتبارها مقدمة لحرب أهلية

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

حرب أهلية في فرنسا

وذكر زمور لقناة أوروبا -1 التلفزيونية: “الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، بالضبط ما يحدث الآن”

وعبر عن رأي مفاده أن سبب ما يحدث هو سياسة الهجرة في فرنسا

وأردف المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، أن الضغط المفرط يمارس على الشرطة

وأوضح وزير العدل الفرنسي، إريك دوبونت موريتي، أن الآباء الذين يشارك أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا في أعمال شغب في البلاد يواجهون عامين في السجن وغرامة قدرها 30000 دولار

بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن 200 محل بقالة نهبت في البلاد في أربعة أيام

بدء المحاكمات

وبدء المحاكمات أفادت فرانس انفو ، بأنه تم الحكم على الأشخاص الثلاثة الأوائل الذين حوكموا في محكمة فورية، اليوم الأحد، في جرونوبل لمشاركتهم في أعمال العنف والشغب بالسجن من ثلاثة إلى أربعة أشهر

وحكم على الشاب الأول بالسجن ثلاثة أشهر، والذي سيتم إحالته إلى احتجاز منزلي بسوار إلكتروني، بعد أن تم القبض عليه متلبسًا وهو يسرق في جاليري لافاييت في جرونوبل

وحكم على الرجل الثاني بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع أمر بالقبض عليه، لأنه تم القبض عليه في سقيفة الطابق السفلي لمتجر فوت لوكر

وحكم على الرجل الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بالسجن لمدة أربعة أشهر بسوار إلكتروني، لمحاولة سرقة في متجر

ووجهت جدة نائل رسالة للمتظاهرين، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قتل في نانتير على يد شرطي، دعت مثيري الشغب إلى التوقف وإدانة استخدام وفاته كذريعة لتدمير كل شيء

وأضافت جدة نائل، لقناة بي إف إم تي الفرنسية: “أنا ألوم فقط الشرطي الذي قتل حفيدي. من الجيد أن الشرطة هنا. أقول للناس الذين يكسرون كل شيء: توقفوا عن استخدام ذريعة نائل. نحن بحاجة إليهم للتوقف، حتى لا يحطموا واجهات المحلات، حتى لا يحطموا المدارس، حتى لا يحطموا الحافلات والسيارات

وأردفت: توقفوا، هناك أمهات يركبن الحافلات، هناك أمهات يمشين في الشارع، نحتاج إلى تهدئة كل شيء. نحن لا نريد لهم الكسر. دع هؤلاء الشباب يجلسوا بهدوء”

واختتمت جدة نائل، أنها تثق في العدالة الفرنسية وأن مثيري الشغب سيحاسبون أيضا على أفعالهم

 

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