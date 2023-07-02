حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا

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كشفت تقارير إعلامية أن انفجارًا كبيرًا هز منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.
ووفقًا لصور على منصة الرسائل “تليغرام” فقد ظهرت حفرة كبيرة في بلدة بريمورسكو أختارسك وعمود من الدخان.
وأكد رئيس بلدية كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، في روسيا أنه يجري التحقيق في الحادث ولا يوجد ضحايا.
من المعروف أن كراسنودار لديها ساحل على بحر آزوف وقريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.
وكانت الحرب في أوكرانيا قد بدأت في فبراير من العام الماضي وفي الأشهر الأخيرة حدث المزيد والمزيد من الأضرار على الجانب الروسي من الحدود، مع التزام أوكرانيا الصمت بشأن أي عمليات.