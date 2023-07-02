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يجري التحقيق في الحادث ولا يوجد ضحايا

حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن انفجارًا كبيرًا هز منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.

انفجار
انفجار

انفجار في روسيا

ووفقًا لصور على منصة الرسائل “تليغرام” فقد ظهرت حفرة كبيرة في بلدة بريمورسكو أختارسك وعمود من الدخان.

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وأكد رئيس بلدية كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، في روسيا أنه يجري التحقيق في الحادث ولا يوجد ضحايا.

من المعروف أن كراسنودار لديها ساحل على بحر آزوف وقريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد بدأت في فبراير من العام الماضي وفي الأشهر الأخيرة حدث المزيد والمزيد من الأضرار على الجانب الروسي من الحدود، مع التزام أوكرانيا الصمت بشأن أي عمليات.

 

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