حفلة فنية مختلفة مع محمد عبده في نجران

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفلة فنّية مختلفة مع فنان العرب محمد عبده في نجران ضمن حفلات جولة المملكة.

تفاصيل الحفل

ولفتت الترفيه عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن حفل الفنان محمد عبده من المقرر أن يكون يوم 21 يوليو الجاري، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات، مشيرة إلى أن التذاكر ستطرح اليوم الساعة 7 مساءً.

حفل بلقيس

وأشارت الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق، إلى تنظيم حفلة للفنانة بلقيس والفنان عبدالله المانع في جازان يوم 21 يوليو الجاري، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، وبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.