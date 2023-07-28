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شبهت قاعات الزواج المليئة بالورود بالقصر

حفل زواج سعودي يثير إعجاب فتاة أمريكية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
حفل زواج سعودي يثير إعجاب فتاة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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روت فتاة أمريكية تجربة حضورها أول حفل زواج سعودي وعن أبرز الأشياء التي نالت إعجابها.

وأوضحت الفتاة، خلال مقطع فيديو متداول، أن قاعة الزواج كانت مليئة بالورود وشبهتها بالقصر.

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كما أبدت الفتاة دهشتها من جمال السعوديات، فغالبًا ما تراهم بالحجاب والنقاب، حيث يقومون بخلعه داخل القاعات المخصصة للنساء، ولا يرتدونه إلا عندما يأتي العريس لعروسه.

وأضافت الفتاة أن الجوالات والتصوير ممنوعة في قاعة النساء الخصوصية، كما يمنع أيضًا دخول الرجال في هذا القسم، حيث يكونون في قاعة أخرى للاحتفال مع العريس.

كما أبدت إعجابها بالأكلات السعودي الذي يتميز بطعمه اللذيذ وكثرته، على عكس الأكل الأمريكي الذي يكتفي ببعض السلطة واللحم.

واختتمت حديثها بالقول: “أكثر شيء عجبني هو ممنوع دخول الرجال، فأستطيع أن أرقص وأستمتع بفستاني بدون أن أقلق من رؤية أحد لي”.

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