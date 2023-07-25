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الموسم ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري

حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إمكانية الاستعانة بحكام أجانب في مباريات دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2023/ 2024.

وذكرت لجنة الحكام عبر حساب اتحاد القدم في موقع “إكس” الاسم الجديد لـ موقع تويتر أنه تقرر استمرار آلية طلب حكام غير سعوديين للموسم الرياضي المقبل 2023/ 2024.

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وستنطلق مباريات الدوري الجديد بداية من يوم 11 أغسطس المقبل.

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