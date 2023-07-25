حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إمكانية الاستعانة بحكام أجانب في مباريات دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2023/ 2024.

وذكرت لجنة الحكام عبر حساب اتحاد القدم في موقع “إكس” الاسم الجديد لـ موقع تويتر أنه تقرر استمرار آلية طلب حكام غير سعوديين للموسم الرياضي المقبل 2023/ 2024.

وستنطلق مباريات الدوري الجديد بداية من يوم 11 أغسطس المقبل.