حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إمكانية الاستعانة بحكام أجانب في مباريات دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2023/ 2024.
وذكرت لجنة الحكام عبر حساب اتحاد القدم في موقع “إكس” الاسم الجديد لـ موقع تويتر أنه تقرر استمرار آلية طلب حكام غير سعوديين للموسم الرياضي المقبل 2023/ 2024.
وستنطلق مباريات الدوري الجديد بداية من يوم 11 أغسطس المقبل.
لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرر استمرار آلية طلب الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2023-2024 pic.twitter.com/eb0EsoO06o
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 24, 2023