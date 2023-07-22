حقيقة اقتراب ساديو ماني من دوري روشن

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.
وكان ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.
وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مصير ساديو ماني، حيث أكدت صحيفة “ليكيب”، يوم الخميس الماضي، أن النجم السنغالي وافق على الانضمام إلى النصر، ليتواجد مع كريستيانو رونالدو، بروزوفيتش وسيكو فوفانا بالموسم الجديد.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية وصحف عالمية بالأمس، أن النادي الأهلي منح النجم السنغالي مهلة لمدة يومين كحد أقصى، من أجل حسم موقفه من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي.
وكشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، آخر تطورات صفقة ساديو ماني، وقال: “بايرن ميونيخ يريد بيع اللاعب في أسرع وقت، والنجم السنغالي منفتح الآن لبدء المفاوضات مع أندية دوري روشن السعودي.
وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “لا يوجد عرض رسمي أو أي اتفاق حتى الآن بين ماني والأندية السعودية، هناك فقط محادثات أولية للنجم السنغالي مع النصر”.