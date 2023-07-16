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أمام متجرٍ لبيع الأجبان والألبان في فرنسا

حقيقة البقرة الرادار في سويسرا لضبط سرعة السيارات

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
حقيقة البقرة الرادار في سويسرا لضبط سرعة السيارات
المواطن - فريق التحرير

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حصدت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المشاركات والتعليقات، ادعى ناشروها أنها تظهر أجهزة مراقبة السرعة “رادار” على شكل بقرة في سويسرا.

البقرة الرادار

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن هذا الادعاء غير صحيح، فالصورة تعود لمجسّم أمام متجرٍ لبيع الأجبان والألبان في فرنسا.

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ويظهر في الصورة مجسّم لبقرة إلى جانب طريق. وجاء في التعليق المرافق “الحكومة السويسرية تضع بقراً زائفاً مزوداً بأجهزة رادار على جانب الطريق لمخالفات السرعة”.

وبحسب ما وقع عليه صحافيو فرانس برس، ظهرت في البداية على هذه الصفحة في 27 سبتمبر 2018. إلا أن الادعاء غير صحيح.

تاريخ الصورة

فقد أظهر التفتيش أنّ الصورة نشرت أولاً بتاريخ 7 مارس 2015 في موقع فرنسيّ مرفقة بنصّ يشير إلى أنّ الدولة الفرنسيّة اعتمدت هذا النظام لضبط السرعة.

إلا أنّ هذا الموقع يعرّف عن نفسه في خانة المعلومات أنّه موقع ساخر، ينشر أخباراً غير حقيقية.

وقد عمد الموقع الساخر إلى إضافة ما يبدو أنهما جهازان إلكترونيان إلى وجه مجسّم البقرة، وهو ما انطلى على مستخدمي مواقع التواصل فيما بعد.

أرشد التفتيش عن اسم المتجر الظاهر على البقرة إلى موقعه في خدمة خرائط غوغل في بلدة Goux-les-Usiers على طريق N57.

ويعمد متجر الأجبان والألبان هذا إلى عرض مجسّمات أبقارٍ تختلف ألوانها باختلاف المواسم.

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