حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة

نفت الحكومة المصرية، الاثنين، خروج حقل ظهر للغاز من الخدمة، وأنه يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية.

خروج محطات كهرباء

وكانت وسائل إعلام محلية، عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.

لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان: إن “حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية”.

وأردف البيان أن الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشكلات تقنية.

12 مليار دولار

ولفت مجلس الوزراء إلى أن إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن بلغت 12 مليار دولار.

وبدأ الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًّا، واستمر في الزيادة تدريجيًّا بعد دخول عدد 19 بئرًا على الإنتاج.

وتتوقع مصر أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.