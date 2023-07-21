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خلال فترة الانتقالات الصيفية

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي فيورنتينا الإيطالي، حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي الدولي سفيان مرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يونايتد لم يقدم عرضًا لسفيان مرابط

وارتبط اسم سفيان مرابط صاحب الـ26 عامًا، خلال الأسابيع الماضية بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، وسط أنباء عن وجود اهتمام بالكثير من الأندية لضمه، ومنها؛ مانشستر يونايتد، برشلونة والأهلي.

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وعلق الرئيس التنفيذي لنادي فيورنتينا الإيطالي، باروني، على حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلًا: “لم نتلق أي عرض لسفيان، وأخبرته بالتركيز معنا”.

سفيان أمرابط - سفيان مرابط
سفيان – المصدر goal

مطالب فيورنتينا تُصعب رحيله

وأكدت تقارير سابقة أن نادي فيورنتينا يريد الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل سفيان مرابط، وهو المبلغ الذي اعتبرته الأندية الراغبة في ضمه بأنه ضخم، ليصبح قريبًا من البقاء.

سفيان أمرابط - الأهلي
أمرابط – المصدر @RudyGaletti

وخطف مرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، ليحظى باهتمام العديد من الأندية.

سفيان أمرابط
سفيان – المصدر goal

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