حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

كشف نادي فيورنتينا الإيطالي، حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي الدولي سفيان مرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يونايتد لم يقدم عرضًا لسفيان مرابط

وارتبط اسم سفيان مرابط صاحب الـ26 عامًا، خلال الأسابيع الماضية بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، وسط أنباء عن وجود اهتمام بالكثير من الأندية لضمه، ومنها؛ مانشستر يونايتد، برشلونة والأهلي.

وعلق الرئيس التنفيذي لنادي فيورنتينا الإيطالي، باروني، على حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلًا: “لم نتلق أي عرض لسفيان، وأخبرته بالتركيز معنا”.

مطالب فيورنتينا تُصعب رحيله

وأكدت تقارير سابقة أن نادي فيورنتينا يريد الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل سفيان مرابط، وهو المبلغ الذي اعتبرته الأندية الراغبة في ضمه بأنه ضخم، ليصبح قريبًا من البقاء.

وخطف مرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، ليحظى باهتمام العديد من الأندية.