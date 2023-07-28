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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

حكام مواجهات اليوم

ويقود علي صباح مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، ويساعده حيدر عبدالحسن وأمير داؤود، الحكم الرابع حنا حطاب، حكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده هشام الرفاعي، ومقيم الحكام عوني حسونة.

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ويُدير أحمد عبدالرزاق لقاء الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي في كأس الملك سلمان للأندية، ويساعده محمد عبدالله وعمر حامد، وأمين عمر حكمًا رابعًا، حكم الفيديو دحان بيدا، ويُساعده محمد أبو الرجال، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

ويتولى سمير كزاز إدارة مباراة الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، ويساعده الحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع عبدالواحد حريويدة، رضون جيد حكمًا للفيديو، ويساعده علي النعيمي، ومحمد بنوزة مقيمًا للحكام.

وفي ختام مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية العربية، يقود لطفي بكواسة لقاء النصر والشباب، ويساعده قوراري مقران وزرهوني أكرم، الحكم الرابع مهند قاسم، حكم الفيديو لحلو بن إبراهيم، ويساعده عطية عيسى، ومقيم الحكام سعد كميل.

بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

انطلاق كأس الملك سلمان للأندية

وانطلقت بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالأمس، وانتهت مباراتي السد القطري والوداد المغربي، والهلال ضد أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي، وفاز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي بهدف، وتغلب الاتحاد على الترجي بنتيجة 2\1.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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