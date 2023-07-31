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في إطار منافسات الجولة الثانية

حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حكام لقاءات اليوم

ويقود خالد الطريس مباراة الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري، ويساعده هشام الرفاعي وفيصل القحطاني، الحكم الرابع أدهم المخادمة، حكم الفيديو محمود البنا، ويساعده خليل حساني، ومقيم الحكام عوني حسونة.

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ويُدير أمين عمر لقاء الرجاء المغربي ضد الكويت الكويتي في كأس الملك سلمان للأندية، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام، وهيثم قيراط حكمًا رابعًا، حكم الفيديو محمود عاشور، ويُساعده محمد عبدالله، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

حكام كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

ويتولى عبدالواحد حريويدة إدارة مباراة الشباب ضد الزمالك المصري، ويساعده عطية عيسى ووحيد الجحاوي، والحكم الرابع حسين أبو يحيى، عمار الجنيبي حكمًا للفيديو، ويساعده جاسم عبدالله، ومحمد بنوزة مقيمًا للحكام.

وفي ختام مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية العربية، يقود عبدالرحمن جاسم لقاء النصر والاتحاد المنستيري، ويساعده طالب المري وسعود أحمد، الحكم الرابع مهند قاسم، حكم الفيديو عادل النقبي، ويساعده علي النعيمي، ومقيم الحكام سعد كميل.

حكام كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الزمالك في الصدارة بـ3 نقاط، ثم النصر والشباب بنقطة، والاتحاد المنستيري بدون رصيد، ويتصدر المجموعة الرابعة، الوحدة والرجاء بـ3 نقاط، ثم شباب بلوزداد والكويت.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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