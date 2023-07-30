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ضمن منافسات الجولة الثانية

حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، عن حكام مواجهات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حكام مباريات اليوم

ويقود صالح السالمي مباراة الوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، ويساعده خليل حساني وأيمن إسماعيل، الحكم الرابع حنا حطاب، حكم الفيديو هيثم قيراط، ويساعده فيصل القحطاني، ومقيم الحكام محمد الغامدي.

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ويُدير دحان بيدا لقاء الهلال ضد السد القطري في كأس الملك سلمان للأندية، ويساعده يوسف محمد وإبراهيم سالم، وأحمد عبدالرزاق حكمًا رابعًا، حكم الفيديو محمود عاشور، ويُساعده أحمد حسام، ومقيم الحكام عوني حسونة.

حكام كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

ويتولى محمد الشمري إدارة مباراة الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، ويساعده عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، والحكم الرابع سمير كزاز، رضون جيد حكمًا للفيديو، ويساعده الحسن أركاو، ومحمد بنوزة مقيمًا للحكام.

وفي ختام مباريات اليوم بكأس الملك سلمان للأندية العربية، يقود لحلو بن إبراهيم لقاء الاتحاد والصفاقسي التونسي، ويساعده قوراري مقران وزرهوني أكرم، الحكم الرابع لطفي بكواسة، حكم الفيديو أحمد العلي، ويساعده جاسم عبدالله، ومقيم الحكام سعد كميل.

حكام كأس الملك سلمان للأندية العربية
حكام مباريات اليوم – المصدر @UAFAAC

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الشرطة العراقي، ثم الترجي والصفاقسي بدون رصيد، فيما تملك جميع فرق المجموعة الثانية، السد، الوداد، الهلال وأهلي طرابلس نقطة واحدة.

الاتحاد - كأس الملك سلمان للأندية 2023
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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