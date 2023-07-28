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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة
المواطن - محمد سمعه

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قاد الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد لتحقيق فوز ثمين على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد ضد الترجي 

وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

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- الاتحاد والترجي

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ54 سجل بنزيما الهدف الثاني للعميد من تصويبة قوية.

حمدالله وبنزيما - 2 - الاتحاد والترجي - الاتحاد ضد الترجي

العميد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية بعد الفوز فأصبح رصيده 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الترجي عند صفر من النقاط.

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