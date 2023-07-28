حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة

قاد الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد لتحقيق فوز ثمين على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد ضد الترجي

وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ54 سجل بنزيما الهدف الثاني للعميد من تصويبة قوية.

العميد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية بعد الفوز فأصبح رصيده 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الترجي عند صفر من النقاط.