حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
قاد الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد لتحقيق فوز ثمين على حساب الترجي التونسي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.
وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ54 سجل بنزيما الهدف الثاني للعميد من تصويبة قوية.
العميد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية بعد الفوز فأصبح رصيده 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الترجي عند صفر من النقاط.