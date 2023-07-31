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يتم جمعها من تبرعات أنصار الرئيس السابق

حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبدو أن تكلفة المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصلت للحد الأقصى، بعما كشفت تقارير أمريكي عن ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة العمل السياسية التابعة لحملة ترامب الانتخابية على مشاكله القانونية.

40 مليون دولار نفقات ترامب القانونية

وقال مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN: إن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، المسماة “Save America “، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.

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وتجمع لجنة الانتخابات، معظم أموالها من خلال تبرعات أنصار ترامب، ومن المقرر إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية، اليوم الاثنين، بحجم نفقات ترامب البالغ 40.2 مليون دولار على نزاعاته القضائية في النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقه في عام 2022.

الإنفاق على قضايا ترامب

وأنفقت الحملة الانتخابية لترامب أكثر من 16 مليون دولار على التكاليف القانونية في عام 2022، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ويتعين على لجنة العمل السياسي تقديم تقرير مالي يغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بنهاية اليوم الاثنين.

ويحاول فريق ترامب تبرير الأمر بأن المبلغ الكبير الذي يتم إنفاقه على الدفاع عن الرئيس السابق وأعضاء دائرته الداخلية ضروري مع تصاعد المشاكل القانونية لترامب.

اتهامات جديدة يواجهها ترامب

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه حاول مع أحد مساعديه حذف لقطات كاميرات مراقبة من مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا، تجنبًا لوقوعها في أيدى المحققين في قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويتهم ترامب واثنان من مساعديه بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادى مارالاجو تجنبًا لتسليم هذه الصور إلى القضاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

رد فريق حملة ترامب

واعتبر فريق حملة ترامب، في بيان، أن هذه الاتهامات الجديدة مجرد محاولة أخرى لا نهاية لها، من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمضايقة سلفه. وأضاف البيان أن المدعي الخاص المكلف بالقضية جاك سميث يعلم أنه لا يوجد شيء في الملف.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق الاتهامات الجديدة بأنها سخيفة. وقال ترامب: “إن وزارة العدل تسيء لي، وهذا تدخل في الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات”. كما رأى أن الولايات المتحدة تعاني بسبب ما وصفه بسوء سلوك وزارة العدل وأعرب عن أمله أن يفعل الحزب الجمهوري شيئًا إزاء ذلك.

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