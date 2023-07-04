حوادث دموية تهز أمريكا عشية عيد الاستقلال

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عشية “عيد الاستقلال”، ليلة دامية، بسبب حادثين لإطلاق نار، بوقت متقارب، خلف قتلى في منطقتين مختلفتين من البلاد.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن ولايتي بنسلفينيا وتكساس، وقبلهما ماريلاند، شهدوا حوادث دموية هزت أمريكا، وعززت المخاوف المتزايدة من انفلات السلاح في “بلاد العم سام، عشية يوم عيد الاستقلال الأمريكي الذي يصادف 4 يوليو.

قتلى في فيلادلفيا

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في إطلاق نار مساء الاثنين في فيلادلفيا.

وذكر الناطق باسم الشرطة في المدينة ميغيل توريس لوكالة فرانس برس وقوع ضحايا عدة بالرصاص من دون أن يعطي أرقامًا أو تفاصيل.

وأردفت صحيفة “فيلادلفيا إنكوايرر” ومحطة “سي إن إن” التلفزيونية أن مشتبهًا فيه أوقف بعد إطلاق النار في حي كينغسيسينغ في جنوب غرب فيلادلفيا.

وتابعت الصحيفة أن بين القتلى قاصرين اثنين على الأقل مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت رجلاً يضع سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسًا فضلاً عن مخازن رصاص.

وقالت الصحيفة في وصفها لمكان الجريمة إن الضحايا وجدوا في أماكن متفرقة.

دماء في تكساس

وفي الجانب الجنوبي من البلاد، ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الشرطة أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفادت شبكة (سي بي إس) الأميركية أن شخصًا لقي حتفه في مكان الواقعة وتوفي الاثنان الآخران في المستشفى، بينما نُقل المصابون الثمانية إلى المستشفى ولم تحدد حالتهم بعد.

ولم يتضح بعد السبب وراء إطلاق النار.

مأساة نهاية الأسبوع

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قتل شخصان وأصيب 28 آخرون بجروح في إطلاق نار خلال احتفال في أحد أحياء بالتيمور في ولاية ماريلاند.

منذ مطلع السنة، سجلت في الولايات المتحدة 339 عملية إطلاق نار استهدفت جموعًا بحسب منظمة “أرشيف عنف السلاح” الأميركية.