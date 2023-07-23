إنسان الغاب يعرض صغيره النادر للزائرين في بريطانيا

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عرضت أنثى من حيوان إنسان الغاب، في حديقة حيوان بلاكبول في إنجلترا، وبكل سعادة وفخر، صغيرها للزائرين.
وبحسب وسائل إعلام في بريطانيا ، فإن ولادته هي بداية لظهور جيل جديد من هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.
وذكرت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، اليوم الأحد، أن الرضيع الذي يبلغ من العمر خمسة أسابيع، والذي لم يُكشف عن اسمه بعد، هو أول طفل لإنسان الغاب يولد في حديقة حيوان بلاكبول منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أدى ميلاده إلى تعزيز جهود الحفاظ على هذا الحيوان.
وكانت الأم جينجا 13 عاماً أدخلت البهجة في قلوب زائري حديقة الحيوان السياحية في لانكشاير، أمس السبت، من خلال حمل رضيعها نحو النوافذ المخصصة للزائرين من أجل المشاهدة، وذراعاها ممدودتان ورأسها منحنٍ.
وكان الرضيع يبتسم من خلال النوافذ، بينما كان الزائرون يهمسون بسعادة وحماس فرحًا به، ويلتقطون له الصور على هواتفهم المحمولة.
ومن المقرر أن يظل الرضيع مع أمه حتى يبلغ من العمر سبعة أعوام، حيث سيتمكن حينئذ من تطوير المهارات المطلوبة لكي يصير مستقلاً بذاته.