حيوان مفترس يجوب شوارع ألمانيا ويثير الرعب

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كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الألمانية، حذرت المواطنين عبر مكبرات الصوت من حيوان مفترس هارب في جنوب برلين.
ووفقًا لوسائل الإعلام، أكد متحدث باسم الشرطة أنه مطلوب من المواطنين تجنب السير بالغابات بتلك المنطقة.
وتفترض الشرطة أنه من المحتمل تمامًا أن يكون هذا الحيوان المفترس أنثى أسد، ومن المحتمل أنه يتجول في نطاق منطقة تلتوف وكلاينماخنوف وشتانسدورف بجنوب برلين.
وأردف المتحدث أن القوات بحثت عن هذا الحيوان بمروحيات في منطقة كلاينماخنوف والمناطق المحيطة بها، وأكد أنه يتعين على من يرى هذا الحيوان أن يختبئ سريعًا في المنزل أو السيارة ويبلغ الشرطة.