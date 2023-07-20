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تبحث الشرطة عنه بالمروحيات

حيوان مفترس يجوب شوارع ألمانيا ويثير الرعب

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
حيوان مفترس يجوب شوارع ألمانيا ويثير الرعب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الألمانية، حذرت المواطنين عبر مكبرات الصوت من حيوان مفترس هارب في جنوب برلين.

حيوان مفترس بألمانيا

ووفقًا لوسائل الإعلام، أكد متحدث باسم الشرطة أنه مطلوب من المواطنين تجنب السير بالغابات بتلك المنطقة.

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وتفترض الشرطة أنه من المحتمل تمامًا أن يكون هذا الحيوان المفترس أنثى أسد، ومن المحتمل أنه يتجول في نطاق منطقة تلتوف وكلاينماخنوف وشتانسدورف بجنوب برلين.

وأردف المتحدث أن القوات بحثت عن هذا الحيوان بمروحيات في منطقة كلاينماخنوف والمناطق المحيطة بها، وأكد أنه يتعين على من يرى هذا الحيوان أن يختبئ سريعًا في المنزل أو السيارة ويبلغ الشرطة.

 

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