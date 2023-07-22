خالد البلطان يكشف سبب صعوبة ضم صفقات عالمية

كشف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عن كواليس داخل الليوث قبل اختيار مجلس الإدارة الجديدة، مؤكدًا صعوبة التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد البلطان يتحدث عن صعوبة الصفقات

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي الشباب، خلال الأيام القادمة؛ من أجل اختيار مجلس إدارة جديد؛ بعد قرار خالد البلطان، بالرحيل وعدم الترشح في الانتخابات مجددًا.

وشدد البلطان خلال تصريحاته لبرنامج “على بياض”، على صعوبة تعاقد نادي الشباب مع صفقات جديدة، في الصيف الحالي؛ بسبب الارتفاع الهائل، في أسعار اللاعبين والمدربين.

وقال خالد البلطان: “عندما نفاوض أي لاعب أو مدرب، يطلب سعراً أعلى؛ لأنهم يعتقدون أننا ضمن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نحاول إقناع اللاعبين والمدربين الذين نتفاوض معهم، بأننا فريق عادي، ولا نستطيع دفع المبالغ التي يسمعون عنها الآن؛ ولكنهم لا يقتنعون بذلك”.

كواليس صفقة كويلار

وبشأن التعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار، أوضح خالد البلطان أنه حصل على موافقة وزارة الرياضة، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، نظرًا لأن سعرها بسيط وغير مكلف.

وأكد رئيس نادي الشباب على أنه لا يستطيع التصرف حاليًا، سواء ببيع أو شراء اللاعبين، بدون موافقة وزارة الرياضة؛ لأن أموال النادي، هي ملك لمجلس الإدارة الذي سيتم انتخابه رسميًا.